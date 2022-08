Fabio Testi, "come faccio l'amore a 81 anni". Confessioni piccanti

Francesco Fredella 24 agosto 2022 a

a

a

L'amore non ha età. Ma anche l'amore, quello passionale, non sente il peso degli anni. Lo sa bene Fabio Testi, ex concorrente del Grande Fratello Vip, che su Nuovo Tv racconta il piacere del sesso. Un'intervista fiume in cui racconta i segreti sotto le lenzuola.

Fabio Testi fa una vera e propria confessione al settimanale diretto da Riccardo Signoretti e dice di avere una fidanzata da circa due anni, si tratta di una bellissima donna più giovane dell’attore di ben 39 anni. Non dimentichiamo che nella sua vita ha sempre avuto donne bellissime: Ursula Andress, Charlotte Rampling, Edwige Fenech e Brooke Shields. “Com’è fare l’amore a 81 anni? Forse è meglio di quando ne avevo 40, perché si affinano i sensi”, dice nel corso dell'intervista. Fabio Testi resta passionale e sensuale, inutile negare che negli anni ha fatto impazzire migliaia di donne. Di recente l'abbiamo visto al Gf vip di Alfonso Signorini dove ha mostrato anche una grande personalità. La famiglia resta il suo grande punto di forza: i suoi tre figli rappresentano una vita d'amore.

Dall’ex moglie, la stilista spagnola Lola Navarro, Fabio Testi ha avuto: Fabio Junior, Thomas e Trini. La sua partecipazione al Grande Fratello Vip arriva dopo la bufera in Rai quando alcuni anni fa, nel corso di Parliamone Sabato, ci furono delle polemiche sulle donne dell’Est. Acqua passata.