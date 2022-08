Gf Vip "rinviato". Indiscrezione bomba: perché non andrà in onda il 19 settembre

25 agosto 2022 a

La prima puntata della prossima stagione del Grande fratello vip potrebbe slittare. Il reality show di Canale 5, arrivato alla settima edizione e condotto da Alfonso Signorini, doveva partire lunedì 19 settembre ma con ogni probabilità verrà posticipata la data d'inizio. Del resto il 25 settembre, sono previste le elezioni politiche e i "famosi" che entreranno nella casa più spiata d'Italia devono poter esercitare il loro diritto di voto. Non solo. Mediaset è della famiglia Berlusconi e il leader di Forza Italia si batte da sempre contro l'astensionismo quindi non si può impedire ai concorrenti di recarsi alle urne.

Una soluzione poteva essere quella di iniziare il programma dando la possibilità ai vip di uscire, di recarsi nei comuni di residenza per votare e poi di rientrare. Ma la cosa non è facile da realizzare visto per rientrare nel loft di Cinecittà, i concorrenti dovrebbero rispettare un periodo di cinque giorni di quarantena. Insomma, questa soluzione non è percorribile.

E ovviamente non si può far votare i partecipanti al reality all’interno del loft. Perché non c’è alcun cavillo burocratico che permetterebbe agli inquilini di esprimere le proprie preferenze politiche "a distanza". In conclusione, al momento non ci sono altre soluzioni se non quella di rinviare l'inizio del Grande Fratello vip a dopo le elezioni.