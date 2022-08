Antonella Clerici in formissima?" Seguo la dieta del 5": di cosa si tratta

25 agosto 2022 a

Antonella Clerici parla di dieta, la sua. Quella che sta seguendo da diverso tempo. Adesso, la presentatrice Rai rivela quel è il suo regime alimentare quotidiano. La Clerici mangia meno carne. Come rivelato in un’intervista a Silhouette la Clerici predilige i primi piatti e le verdure e ha grande rispetto per i cicli della natura. La super Antonella nazionale, amatissima dal pubblico, racconta di seguire da tempo la "dieta del 5" che è stata messa a punto dalla nutrizionista e specialista in Scienze dell’Alimentazione Evelina Flachi. Pare che sia stato il suo attuale compagno Vittorio Garrone a presentarla.

Cos'è questa dieta? In pratica, consiste in uno stile di vita con un percorso alimentare che va accompagnato all'attività fisica. “Ho due pasti liberi alla settimana dove posso dar sfogo alla golosità. Essendo in menopausa, più che altro devo sgonfiarmi. Con il passare degli anni ho iniziato a prendere degli integratori che aumentano il metabolismo, non facendo cure ormonali”, svela la Clerici.

Poi parla Evelina Flachi che sta seguendo il regime alimentare della Clerici. “Antonella inizia sempre il pasto con la verdura, anche sotto forma di passati o creme e con un bicchiere d’acqua. Questo aiuta a sentirsi sazie e ha un effetto biochimico positivo perché agisce sugli ormoni della fame, regolandoli”, dice ancora. “A me, per esempio, i prodotti integrali gonfiano, la pellicina dei legumi mi infastidisce. Ho imparato a conoscere il mio corpo, bisogna scoprire come si è fatti e riuscire ad autoregolarsi”, conclude.