Ballando con le stelle, "Romina Carrisi fatta fuori": pare che la figlia di Al Bano...

05 settembre 2022 a

a

a

Romina Carrisi sarebbe stata bocciata da Milly Carlucci: stando a quanto riportato da Giuseppe Candela su Dagospia, la figlia di Al Bano e Romina non avrebbe superato i provini per entrare nel cast di Ballando con le Stelle, il talent show in onda su Rai 1. Quello di selezionare i concorrenti è "un lavoro che continua per tutto l'anno", si legge nella rubrica "A lume di Candela".

Totti può asfaltare Ilary Blasi in tribunale: che avvocato schiera contro la ex

I posti a disposizione, poi, sarebbero pure pochi. Per questo è praticamente scontato che alla fine qualcuno resti a casa. "Stando alle nostre fonti - scrive Candela - avrebbe sostenuto più di un provino anche Romina Carrisi, figlia di Romina Power e Al Bano Carrisi, quest'ultimo concorrente dell'edizione 2021. Un nome che ha ottenuto apprezzamenti dalla Carlucci che però ha deciso di puntare su un'altra 'figlia di', Rosanna Banfi".

"Io sono stato il primo in Italia": Al Bano Carrisi, lo schiaffo ai rosiconi

Per ora, comunque, si tratta solo di indiscrezioni e non c'è nulla di ufficiale o confermato. La stessa Romina non è intervenuta nel merito. Intanto il cast di Ballando è già stato confermato: parteciperanno Enrico Montesano, Rosanna Banfi, Gabriel Garko, Dario Cassini, Giampiero Mughini, Luisella Costamagna, Marta Flavi, Ema Stokholma, Paola Barale, Lorenzo Biagiarelli, Alex Di Giorgio, Alessandro Egger e Iva Zanicchi.