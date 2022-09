Uomini e donne, colpo di scena: non era mai successo prima. L'indiscrezione bomba

Francesco Fredella 09 settembre 2022 a

a

a

Il conto alla rovescia è partito: lunedì 19 settembre inizierà la nuova stagione di Uomini e donne, le puntate sono state già registrate nelle scorse settimane. E corrono le indiscrezioni su quello che vedremo in studio. Tornano Biagio e Caterina? Loro si sono innamorati proprio grazie al programma di Maria De Filippi si sono innamorati. E sposati lo scorso 5 settembre a Ortona, tra gli invitati: Barbara De Santi, Pamela Barretta e Cristina Incorvaia. Non sono mancate foto sui social che hanno fatto subito il giro del web diventando virali.

Ma sembra che le immagini del matrimonio verranno mandate in onda su Canale5. La spifferata arriva da Pamela Barretta, che su Instagram spiega: “Il matrimonio di Caterina e Biagio lo vedrete non appena ricomincia il programma Uomini e Donne".

I diretti interessati, però, non hanno pubblicato nulla per non rovinare i piani alla redazione. "Quindi non potevamo pubblicare nulla…", aggiungono i diretti interessati. Pamela Barretta dice di essersi commossa: "Ho pianto. È stato tutto molto emozionante". Nessun altro indizio. Ma c'è molta attesa per la puntata di lunedì quando il pubblico, finalmente, potrà ammirare la sposa in abito bianco. Una favola a lieto fine. Perché l'amore esiste.