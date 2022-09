Sonia Bruganelli insultata: "Ce*** presuntuoso, inutile come il suo porro". Caos a Mediaset

17 settembre 2022 a

Tra i concorrenti della nuova edizione del GfVip, in partenza lunedì 19 settembre su Canale 5, c'è anche Elenoire Ferruzzi. Su di lei, però, gli utenti hanno fatto una scoperta piuttosto inaspettata. Pare che un po' di tempo fa abbia scritto dei commenti al veleno contro Sonia Bruganelli, confermata come opinionista del reality. Pare che la Ferruzzi avesse scritto frasi del tipo: "Insopportabile quella 'moglie di', arrogante, falsa, inutile come il suo porro sul labbro che conserva per il minestrone”, oppure “Una ces*a presuntuosa e cattiva”.

Informata di questo tipo di commenti, la Bruganelli avrebbe deciso di rispondere via social con un criptico: "Ci divertiremo". Pare, insomma, che gli animi siano già caldi. Prima ancora dell'inizio effettivo della trasmissione. Ma la Bruganelli non è l'unica nei confronti della quale la Ferruzzi avrebbe fatto dei commenti un po' forti.

Gli utenti hanno ripescato dei commenti anche contro un'ex gieffina, Soleil Sorge, che quest'anno condurrà il GfVip Party insieme a Pierpaolo Pretelli.. In quest'ultimo caso, la Ferruzzi avrebbe scritto frasi del tipo: "Rara bellezza, un uomo”, oppure: “Persona insopportabile, ma si rende conto che ha fatto la cretina con un uomo sposato? Saccente, ignorante, cattiva, superficiale e stupida”. A differenza dell'opinionista, però, l'ex gieffina non avrebbe ancora risposto a queste dichiarazioni.