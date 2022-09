Oggi è un altro giorno, la Bortone fugge dietro le quinte

05 settembre 2022 a

Torna Serena Bortone con il suo Oggi è un altro giorno, su Rai1, e il pomeriggio della rete ammiraglia di viale Mazzini registra un curioso imprevisto in apertura. Dopo aver salutato i suoi tradizionali ospiti fissi in studio, i cosiddetti "affetti stabili" (memoria del triste periodo del lockdown) e i due debuttanti Laura Freddi e Francesco Oppini (figlio di Franco e Alba Parietti ed ex concorrente del GfVip), la conduttrice ha sbottato: "E gli altri dove stanno?". Il riferimento è alle altre presenze storiche del programma, Memo Remigi, Jessica Morlacchi, Massimo Cannoletta, Romina Carrisi e Antonio Mezzancella. Tutti assenti.

"Si comincia bene", commenta tra il divertito e lo stizzito la Bortone, che a quel punto lascia lo studio e va fisicamente dietro le quinte, seguita dalla telecamera. Lì si imbatte, guarda caso, in Jessica Morlacchi e gli altri ospiti che stanno cantando, tutti insieme. "Dobbiamo trovare un modo per andare a Sanremo, dobbiamo convincere Amadeus!", è l'auto-difesa della ex voce dei Gazosa. "Pensavo che mi avevate abbandonato - è la replica della Bortone -, già qua c’è sindrome abbandonica a gogò". Una gag divertente che non ha però cancellato il vero punto debole della prima puntata. Qualcosa, con la Freddi e Oppini, secondo molti commentatori troppo defilati e poco "dentro" la trasmissione. C'è però tempo per rifarsi.