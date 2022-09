Avanti un altro, "ti vergogni di Paolo Bonolis?": volano stracci dietro le quinte

10 settembre 2022 a

Paola Caruso ha scritto una lettera a Sophie Codegoni, ingaggiata ad Avanti un altro in qualità di Bonas, ruolo che la Caruso ha ricoperto dal 2011 al 2015. Paola non ha gradito alcune dichiarazioni dell’ex concorrente del GFVip, che ha un po’ sminuito il suo nuovo lavoro, quasi come se volesse prendere le distanze.

“Cara Sophie - ha esordito la Caruso nella missiva pubblicata sul settimanale DiPiù - dopo aver ringraziato Sonia Bruganelli hai detto che hai fatto il provino con l’intenzione di chi, dopo un reality, deve ripartire da zero. Sembra quasi tu voglia già prendere le distanze da questo ruolo, l’unico che resiste dal 2011, dalla prima puntata di Avanti un altro. Fare la Bonas non è un inizio, non significa partire da zero: rappresenta già un traguardo importante”. Quindi la Caruso ha invitato la Codegoni a vestire con orgoglio i panni della Bonas, anche perché non capita a tutte di poter lavorare con Paolo Bonolis.

“Non c’è più stata una Bonas come me - ha rivendicato - sono arrivate ragazze bellissime ma non è mai più stata la stessa cosa. Tra me e Paolo c’era un’alchimia speciale. Sophie, goditi questo momento e cerca di volere bene a questo personaggio e non vergognarti di essere una Bonas”.