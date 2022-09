Tu si que vales, De Filippi furiosa: "Una donna non sono gli slip", concorrente incenerito

18 settembre 2022 a

Prima polemica durante la prima puntata, trasmessa sabato 17 settembre, di Tu si quei Vales, su Canale 5. In studio è arrivato Francesco Ocelli, cinquantenne che usa il nome d'arte Francesco Niente, un passato da attore. Amante della poetica "demenziale", Francesco ha detto di sentirsi rappresentato dal brano "Mutandine" che poi ha cantato. Una canzone demenziale e sconclusionata: "Donna cambia mutandine. Non mangiano mai, non bevono mai, non sognano mai, non dormono mai".

Teo Mammucari ha quindi commentato: "Imbarazzante. Non c'è né simpatia, né umiltà. Una roba fastidiosa". Rudy Zerbi, riporta Fanpage, ha detto che era una "provocazione fine a se stessa". Francesco Niente ha detto di reputare Mutandine "geniale". Ma Zerbi ha ribattuto: "Non ci freghi, non ci stai raccontando niente che noi non sappiamo. Il pubblico non è stupido". Poi, ha preso la parola Maria De Filippi, la quale gli ha tirato una bordata: "Da un lato mi dispiace dirti che non mi è piaciuta, ma il testo Mutandine per quanto demenziale e provocatorio, poi uno lo canta no? L'idea che una donna sia ridotta a delle mutandine, mi fa un po' impressione. Capisco la provocazione, ma queste provocazioni hanno un po' stufato. Quando mi dici che facevi l'attore e poi dici che ora fai il portiere mi dispiace, niente contro il lavoro del portiere e la sua dignità, ma magari il tuo sogno era fare l'attore".