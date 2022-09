Gf Vip, cosa c'è dietro la lite tra Ginevra ed Elettra Lamborghini

Francesco Fredella 20 settembre 2022 a

a

a

Ginevra Lamborghini e sua sorella Elettra hanno litigato da tempo. Non si parlano. Alfonso Signorini potrebbe tentare la carta della riappacificazione, ma occorre capire quello che accadrà nel corso dei prossimi mesi. E, soprattutto, cosa vorrà fare Elettra. Ma perché le due sorelle sono ai ferri corti? Ginevra, ora al Grande Fratello Vip su Canale 5, dice di non essere stata nemmeno invitata al matrimonio della sorella.

Gf, vi ricordate Ferdi Berisa? Che fine ha fatto e come campa oggi

«Non abbiamo più rapporti dal 2019. Sono stata l’unica della nostra famiglia a non essere invitata al suo matrimonio. Ci soffro ma ho provato in tutti i modi a trovare un dialogo. Quando sarà pronta, sono qui», dice Ginevra. Sembra molto provata. Vorrebbe riallacciare con sua sorella. Ma, da rumors, spuntano «Motivi gravissimi» che nessuno conosce e che avrebbero portato Elettra Lamborghini ad allontanare sua sorella Ginevra.

"Si dice che...". Volpe "silurata" si vedica di Signorini? Dove potrebbe andare dopo il Gf Vip

Una frattura molto grande. Uno shock per entrambe. Però, il Gf vip è anche un catalizzatore di emozioni ed è molto probabile che le due possano ritrovarsi una di fronte all'altra, in prima serata. Cosa accadrebbe? Per Signorini, che ha iniziato alla grande, sarebbe un vero e proprio colpo di scena. I rapporti, che non sono affatto idilliaci, sono la prima storia nella storia all'interno della quale ritroviamo un grande spaccato sociale. Una storia come tante altre, una rottura in famiglia. E, probabilmente, la ricongiunzione. Che sarebbe il lieto fine.