Gf Vip, Bruganelli massacrata dalla Ferruzzi: "Me ne frego altamente"

Elenoire Ferruzzi sta spopolando al Grande Fratello vip. Non solo le sue lunghe unghia diventano virali, ma soprattutto la sua storia: un tempo si chiamava Massimo e in quel corpo si sentiva prigioniera. Ora è felice. Ora ha abbattuto ogni stereotipo.

Lei si presenta così: “Sono Elenoire Ferruzzi, sono un’artista, sono un’attrice, un’icona gay e sono una donna all’ennesima potenza. Donna Plus. Il mio nome di battesimo era Massimo, ma Massimo ed Elenoire sono praticamente la stessa persona. Io ero esattamente una bambina in un corpo sbagliato. Non volevo che la mia vita fosse una bugia e me ne sono sempre fregata altamente del giudizio altrui. Ci vuole coraggio a realizzare i propri sogni, soprattutto quando il sogno è diventare una diva”. E poi i suoi amori, difficili. “Io ho avuto comunque solo amori impossibili. Ho avuto storie con personaggi conosciuti. Sì, parecchie. Non vi posso dire di più", racconta.

Signorini è pronto ad approfondire. Elenoire e Massimo sono la stessa persona, ma adesso la Ferruzzi è felice, pronta per una nuova avventura che la porterà sicuramente lontano. In studio al Gf vip, però, c'è la Bruganelli: tra le due non corre buon sangue. Infatti, lo scorso anno si sono scontrate duramente. Lei l'ha attaccata e la Bruganelli ha risposto senza freni nel corso della prima puntata.