Gf Vip, Ferruzzi-Salatino: "Devi finirla", "No, tu...". Finisce in disgrazia

È alta tensione all'interno della casa del Grande Fratello Vip, l'iniziale feeling tra Elenoire Ferruzzi e Luca Salatino sta naufragando. I due concorrenti del programma di Canale 5 condotto da Alfonso Signorini si sono trovati a dover discutere animatamente: da una parte lei, convinta che Salatino l'abbia presa in giro, dall'altra lui che si dice innamorato della fidanzata. "Finiscila tu", "No, finiscila tu. Ma che stai a dì?", si sono rimproverati a vicenda. Elenoire chiede al coinquilino "cosa ho frainteso?" per poi rinfacciargli aver sbandierato l’amore per la fidanzata in modo eccessivo ("Sono due giorni che spacchi i cogl****").

Ma Luca, ex di Uomini e Donne, continua: "E tu vorresti bene alla gente? Ma senti come parli. Ma tu a chi vuoi bene?". La lite però si fa sempre più pesante: "Ma pensi che io sia scema? Tu mi stai dando della scema", tuona lei che chiede di finire la discussione. "Ma chiudila te e non mi dite proprio più niente. Ma che state a dì?", è però la risposta di lui.

E infatti il botta e risposta prosegue incessantemente: "Tu hai visto la clip e ti sei vergognato, come fanno tutti", dice Elenoire mentre Luca esplode: "Ma che ca**stai a dì?". A mettere la parola fine, senza però chiarirsi, la Ferruzzi: "Tu non sei né più né meno di uno di questi. Parli tanto di rispetto ma sei uguale. Parli di rispetto, hai fatto peggio".