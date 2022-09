Gf Vip, Romita: "Che ca*** vuole?", rovinoso fuorionda contro Signorini

Francesco Fredella 23 settembre 2022 a

La casa del Grande Fratello Vip potrebbe trasformarsi presto in una polveriera. Tutti contro tutti, dopo appena una settimana. Andiamo per gradi: Attilio Romita, il mezzobusto del Tg1, sbotta nella notte e fa una confessione abbastanza forte nei confronti di Signorini. "Non mi ha fatto dire una parola, come se non ci fossi. Io non ho manco ricevuto il contratto firmato indietro. Non riesco a capire, ha insistito con me. Non so che ca*** vuole da me, per poi trattarmi in questo modo”, tuona.

Cosa è accaduto? Nel corso della seconda puntata, Romita si è sentito un po' escluso da Signorini che, per logiche legate alla diretta, ha dato spazio ai nuovi arrivati (alcuni a notte fonda). E così, ecco il durissimo fuorionda. Che il conduttore del reality di Canale 5, ne siamo certi, gradirà il giusto.

Certo, si tratta di una semplice esternazione, nulla di più. Romita poi svela a uno dei nuovi arrivati: "Eravamo felicissimi fino a pochi giorni fa, un gruppo di 15 persone tutte ben commette. Poi con le nomination, esattamente due minuti dopo, è accaduto di tutto". Appunto, le nomination delle donne provocano un vero e proprio caos con accuse incrociate velenose (Cristina Quaranta, Antonella Fiordelisi e Patrizia Rossetti restano le più agguerrite). Il pubblico ha notato subito questo che è accaduto nel corso della diretta di ieri sera, giovedì 22 settembre. Lunedì terzo appuntamento.