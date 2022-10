Tale e quale show, vince il sosia di Masini: chi si nasconde sotto il trucco

01 ottobre 2022 a

Un grande ritorno in tv, e molto fortunato. La prima puntata della nuova stagione di Tale e quale show, su Rai 1, vede il successo del "finto" Marco Masini. A vestire i panni del cantautore fiorentino, in un brano famosissimo del suo repertorio anni 90, T'innamorerai, è una vecchia conoscenza del pubblico televisivo, in particolar modo dei talent show. I più appassionati (e ormai anche stagionati) lo avranno riconosciuto subito: Antonino Spadaccino, ex concorrente di Amici di Maria De Filippi diventato famoso quasi 20 anni fa.

Nel 2004 il cantante conquisto il giovane pubblico e la giuria dello show di Canale 5, aggiudicandosi sia il primo posto sia il premio della critica. Per lui sembrarono aprirsi le porte dello showbiz italiano e le stelle sembravano riservargli una fortunata carriera nel mondo della musica, ma come spesso è accaduto ai vincitori di Amici i sogni di gloria si sono infranti contro la dura realtà. Ora, a 39 anni, il cantante foggiano può riassaporare la celebrità, con merito.





La sua performance, applauditissima, gli ha garantito il primo posto nella classifica della puntata, davanti a Gilles Rocca (che ha interpretato Ultimo nel brano I tuoi particolari) e Rosalinda Cannavò, bravissima come La rappresentante di lista nella hit sanremese Ciao Ciao. Fuori dal podio Claudio Lauretta, una Alessandra Mussolini molto apprezzata nei panni di Rosanna Fratello (con Non sono una santa), Samira Lui, Andrea Dianetti, Elena Ballerini, Valentina Persia, Paolantoni e Cirilli. Ultima in classifica, assai delusa, Valeria Marini, la diva di questa edizione dello show condotto da Carlo Conti.