GfVip, Adriana Volpe asfalta l'amico Ciacci: "Ma com'è possibile?"

Solo pochi giorni fa, in una puntata serale tanto emozionante, Adriana Volpe aveva parlato a Giovanni Ciacci. Era entrata nella casa del GfVip, l'aveva elogiato per il coraggio avuto nel raccontare la sua storia. Pochi giorni dopo, però, nella casa è successo di tutto. Ciacci, insieme ad altri inquilini, si è reso protagonista di un gesto di bullismo bruttissimo nei confronti di Marco Bellavia (che ha lasciato il reality). Proprio per questo adesso l'ex opinionista della trasmissione tuona contro l'amico, uscito ieri al televoto flash dopo una frase molto infelice nei confronti di Bellavia.

In un video lunghissimo e tagliente, l'ex opinionista del GfVip dice:“Sappiate che siamo tutti indignati. Nelle prime ore abbiamo conosciuto Elenoire Ferruzzi, la sua battaglia per essere stata discriminata. Ecco, lei avrebbe dovuto comprendere il dolore di Marco e invece gli ha detto ‘vai alla neuro-deliri’, gli ha dato del disadattato. E poi abbiamo conosciuto la storia di Ciacci, sono stata anche ospite giovedì nel programma per dargli supporto e lui, alla notizia che Marco aveva abbandonato il gioco, è riuscito persino a dire: ‘Ce lo siamo levato dei cogl**ni’; ma com’è possibile, Giovanni?“.

“E poi Carolina Marconi - ha continuato la Volpe - un’amica che mi ha dato consigli prima di entrare dentro la casa. Ecco, da donna che ha combattuto contro il tumore al seno, che conosce il dolore, mai mi sarei aspettata una battuta come ‘Tu sei patetico‘, riferito a Marco. Ma secondo voi esistono malattie o dolori di serie A e di serie B? Wilma Goich, che dice a Marco: ‘Sei la causa dei tuoi mali’. Ma vi rendete conto della gravità delle vostre parole? Ginevra (Lamborghini, ndr), tu che hai detto: ‘Si merita di essere bullizzato’. Ecco, nessuno si merita di essere bullizzato”. Infine Adriana Volpe, visibilmente risentita, ha concluso: “E perfino Patrizia (Rossetti, ndr) e Gegia sono state insensibili. Nella casa, tranne due-tre che hanno dato frasi di conforto a Marco, per il resto tutti siete stati complici. Tutti fautori di questo allontanamento. E la cosa più vergognosa è che quando lo avete salutato, tutti a dire: ‘Uh ci mancherai tanto’. Tutti abbiamo capito quanto siete falsi. A voi non mancherà, ma al pubblico sì. E per il pubblico Marco Bellavia è l’unico vero vincitore di questa edizione”.