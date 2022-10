Tale e quale show, la rovinosa caduta di Paolantoni: ecco il video censurato

08 ottobre 2022 a

Non solo risate, ma anche attimi di preoccupazione nella seconda puntata - di venerdì 7 ottobre - di Tale e Quale Show, il programma del venerdì sera trasmesso su Canale 5 e presentato da Carlo Conti. L'esibizione di Francesco Paolantoni e Gabriele Cirilli, che la scorsa settimana hanno interpretato Mahmood e Blanco sulle note di Brividi, ha stupito tutti con la loro imitazione di RuPaul e Elton John, protagonisti del celebre duetto "Don't go breaking my heart".

A interpretare la drag queen americana- con una parrucca bionda, un'accesa mise color verde smeraldo e tacchi vertiginosi - è stato Paolantoni, che ha regalato tante risate ai telespettatori ed ha attirato anche i commenti divertiti ed entusiasti della giuria, composta da Loretta Goggi, Giorgio Panariello e Cristiano Magioglio. Ma la scena più buffa è arrivata a fine esibizione, quando Paolantoni, che stava tornando al suo posto insieme all’altro concorrente Gabriele Cirilli, si è reso protagonista, suo malgrado, di una rovinosa caduta.

Sono stati proprio i tacchi da capogiro a tradire l'artista che improvvisamente è caduto nello studio di Tale e Quale Show. Prontamente è stato soccorso, sia dal suo collega che dal conduttore, ma non senza fatica è riuscito a raggiungere il suo posto. Intanto Cirilli, per agevolarlo nei passi, ha fatto alzare ancora di più l’abito lasciando intravedere i boxer che Paolantoni indossava. E mentre le telecamere hanno continuato a riprendere il tutto, anche con una certa insistenza, Conti a un certo punto è intervenuto coprendo con le mani la telecamera. Ma il tentativo di censura è stato comunque vano, perché il video ha fatto subito il giro del web e dei social, diventando - com'è ovvio - virale.