Gf Vip-choc, Carmen Russo cade dalle scale: si vede tutto

Francesco Fredella 07 ottobre 2022 a

Una scena da "I nuovi mostri" di Striscia la Notizia. Ma siamo al Gf Vip. Sicuramente la caduta in studio di Carmen Russo finirà nel tg satirico di Antonio Ricci. La ballerina, ex concorrente proprio del Grande Fratello Vip, si alza per raggiungere il conduttore, Alfonso Signorini, al centro dello studio e improvvisamente cade. Non vede le scale. In buona sostanza, un volo rovinoso. Carmen Russo rotola più volte e dopo pochi secondi la scena diventa virale sui social. "Addirittura si vedono le mutande verdi a pois", scrive un utente di Twitter. E in effetti, le mutande si vedono eccome. Signorini resta per qualche secondo senza parole, non capisce cosa sia accaduto e inizialmente pensa ad uno scherzo.

Una caduta che ha cambiato il programma, iniziato con la vicenda legata a Marco Bellavia e gli ultimi strascichi. Insomma, una puntata che era iniziata affrontando temi tutt'altro che leggeri. Poi la lite in studio tra Sara Manfuso e Signorini: lei lascia il Gf per un motivo alquanto futile e inesistente, lui si sente preso in giro e la caccia dallo studio. Infatti, al secondo blocco pubblicitario appare la sedia vuota.

In pochi minuti, Carmen - che mostra una certa agilità, quell'agilità che non ha mai perso - diventa uno dei protagonisti di questa puntata. Sicuramente, come detto, la sua caduta verrà ripresa da molti programmi tv. Insomma, la rivedremo a lungo, tanto che sui siti sta già... "volando". Lei, però, senza imbarazzo, si rialza: nonostante una caduta epica torna a parlare come se non fosse accaduto nulla.