Reazione a catena, dramma Cri Cri: 31 euro, mai accaduto prima

Crollo totale per le Cri Cri a Reazione a catena, il programma in onda su Rai1 con Marco Liorni. Le due ragazze, nel gioco che rinfresca la mente, arrivano alla fine con soli 31 euro. Pochissimo. In pratica hanno dimezzato il bottino, che era di 62€ all’ultima parola, arrivando ad appena 31€ per comprare il terzo elemento. “Ci riproverete”, dice Liorni cercando in qualche modo di consolarle.

Ma qual era la parola? Andiamo per gradi. Il primo e il terzo elemento all’ultima catena era rispettivamente, ‘STORIA’ e ‘PERMESSO’, e con ‘SC___A’ come base della parola. Le Cri Cri danno come risposta ‘SCRITTA’. Ma non basta. Parla Liorni. E dice: “La scusa è una storia, si fa una storia per trovare una scusa, e si dice scusa quando si chiede permesso”.

Si arriva, poi, all'intesa vincente dove va in onda un vero e proprio scontro tra le Cri Cri e le Valigie Pronte (una mamma con le sue due figlie femmine). Però, vincono ancora una volta le campionesse in carica: la loro la partecipazione al gioco, che rinfresca la mente, finisce subito. Un altro show nel game pre-serale di Rai1 dove si consumano vittorie, sconfitte e tanta adrenalina nel corso della puntata in onda prima del Tg1.