Alessandra Mussolini come Lady Gaga, fisico pazzesco

Stupore e qualche polemica per Alessandra Mussolini, che a Tale e quale show su Rai 1 ha imitato con risultati clamorosi Lady Gaga. L'ex europarlamentare ha cantato sulle note di Bad romance, una delle prime hit della postar americana. E nei panni di Miss Germanotta, la Mussolini ha conquistato i giurati a colpi di battute. Scatenato Cristiano Malgioglio: "Sembri essere stata morsa da una tarantola. Hai digerito quello che hai mangiato stasera? Perché sembra ti sia rimasta una peperonata sullo stomaco".

Ridono tutti (anche alla battuta di Malgy sulla vecchia carriera musicale della Mussolini, "Ho l’ultimo CD di Alessandra venduto a Londra. E’ stato battuto all’asta per 6.000 sterline, ne ho tre in totale e li vendo"), ma i sociale esplodono quando Loretta Goggi le fa i complimenti per il fisico, pazzesco, a 59 anni, esaltato dal costumino aderente e succinto sfoggiato sul palco. "Qual è il tuo segreto?", domanda la Goggi. "Non mangio - ha replicato secca la Mussolini -. Mangiucchio, si sopravvive".





Era un motto di spirito, non gradito però dal suscettibile e molto attento pubblico a casa, che ha bollato le parole della concorrente come un messaggio "banale e dannoso quello sul fisico bestiale=non mangio". E qualcuno chiama in causa anche il conduttore Carlo Conti, accusato di aver "lasciato scivolare un commento grave”.