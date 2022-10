Gerry Scotti si buca la mano con un chiodo, furia Ferilli

16 ottobre 2022 a

"Ahia, caz***o, ahia". Gerry Scotti si fa malissimo sul palco di Tu si que vales, facendo da cavia all'esperimento del mentalista e illusionista Davide Spada. Ma la vera vittima è Sabrina Ferilli, caduta ancora una volta nei tiri mancini degli autori dello show di Canale 5, che tra un concorrente e un altro si divertono a fare scherzi ai giudici vip. Da Rudy Zerbi a Maria De Filippi, tutti fanno da spalla fingendosi preoccupatissimi, e la Ferilli, sconcertata e preoccupata, reagisce male.

Sul tavolo di sono dei sacchetti. All'interno di uno di loro è piazzato un chiodo. Il gioco consiste nello schiacciare uno a uno i sacchetti di carta con la mano e Gerry, a un certo punto, dopo averne colpito uno violentemente urla e si tiene la mano, gemendo per il dolore. "Ti avevo detto due, due!", si lamenta Teo Mammucari rimproverando la Ferilli a cui aveva suggerito quale busta far schiacciare a Gerry. Sembra che qualcosa sia andato storto, Rudy Zerbi corre dietro le quinte, trafelato, per assistere Scotti: "Fatelo sedere!". La De Filippi inizialmente sorride, poi si volta verso la Ferilli con occhi sconcertati.



Sabrina pensa al peggio, mentre la De Filippi mangia grissini. Quindi accusa Mammucari e Zerbi: "La responsabilità è solo vostra". Quando Gerry torna sul palco con una enorme fasciatura sulla mano, la Ferilli inizia a intuire la verità. E a scherzo svelato, se ne va: "Io non parlo più a nessuno".

