Ballando con le stelle, l'ira di Marta Flavi contro la Carlucci: un'accusa pesante

Marta Flavi è stata eliminata durante la seconda puntata di Ballando con le stelle, su Rai uno. In una intervista a Gente, la ex concorrente del talent condotto da Milly Carlucci accusa: "A dire il vero le avevo chiesto un ballerino agè, visti i miei 71 anni, ma non mi ascoltato". Il maestro alla quale è stata affiancata, infatti, è Simone Arena, che ha 31 anni. “Quando mi ha telefonato per propormi di partecipare", racconta Marta Flavi, "le ho confessato che non sapevo muovere un passo. Lei mi ha rassicurata ‘Sei l’ospite ideale'".

La Flavi non ce l'ha con il maestro che ha definito gentile, paziente, protettivo e affabile nei suoi confronti. Ma si è dispiaciuta per quell'etichetta di "perfettina" che le è stata cucita addosso.

Ora alla concorrente non resta che sperare nel ripescaggio. Ma alla soglia dei 70 anni, la Flavi ha anche altro a cui pensare, per esempio all'uomo che ha un posto speciale nel suo cuore e che proprio a lui dopo l’esibizione nella prima puntata dello show ha inviato un cuore con le dita. "C’è una persona speciale che non è ancora entrata del tutto nella mia vita ma vorrei accadesse. Aspetto succedano cose belle".