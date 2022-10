Gf Vip, il clamoroso ritorno di Marco Bellavia: ecco quando

17 ottobre 2022 a

È ufficiale. Marco Bellavia tornerà nello studio del Grande Fratello Vip. Seppure non in qualità di concorrente, bensì come ospite. A svelare l'anteprima è Tvblog, secondo cui l'ex inviato di Stranamore tornerà in diretta nello studio di Cinecittà per raccontare tutta la storia che lo ha visto protagonista nelle scorse settimane e che lo ha visto costretto a lasciare il reality show. L'appuntamento è fissato per la puntata di giovedì 20 ottobre su Canale 5.

Come si è visto nelle ultime puntate, la decisione di Bellavia di varcare la famosa porta rossa sarebbe avvenuta a seguito di un crollo psicologico, scaturito da alcuni disagi sofferti all'interno della casa. La vicenda, che ha poi scatenato tutta una serie di polemiche sul comportamento dei concorrenti, ha lasciato increduli molti spettatori e adesso potrebbe avvicinarsi alla conclusione. A quanto pare Bellavia si lascerà intervistare da Alfonso Signorini, in lungo faccia a faccia durante il quale verranno svelati segreti, dettagli, retroscena di tutto quello che l’ex gieffino ha vissuto prima, durante e dopo la sua avventura nella casa più spiata d'Italia.

Al contrario, chi non sarà presente in studio è Sara Manfuso, la quale, dopo il caso Bellavia, ha deciso liberamente di lasciare la casa, dissociandosi dalle accuse di bullismo. Ma dopo un aspro confronto con Signorini non si sarebbe più resa disponibile ad un eventuale rientro. Intanto, di certo, c'è grande attesa per il capitolo finale della vicenda Bellavia.