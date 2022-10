GfVip, "regole violate": punizione pesante per i concorrenti

11 ottobre 2022 a

"Il budget di 380 euro per la spesa è stato decurtato di ben 80 euro. Avete quindi a disposizione solo 300 euro per la vostra spesa settimanale…”: la produzione del GfVip ha deciso di punire i concorrenti del reality per ripetute violazioni del regolamento. Nel comunicato letto da Patrizia Rossetti e Luca Salatino, è stato svelato che la produzione è stata costretta a prendere un provvedimento così duro perché più volte gli inquilini della casa più spiata d'Italia non avrebbero rispettato le regole del Freeze.

Il gioco prevede che i concorrenti, appena sentono freeze dalla regia, debbano immobilizzarsi subito, qualsiasi cosa stiano facendo, e rimanere fermi finché non sentono "stop freeze". "Grande Fratello, in seguito alle reiterate inosservanze delle regole del Freeze, ha deciso di assegnare una penalità a tutti gli abitanti della Casa…”, si legge nel comunicato.

I concorrenti non l'hanno presa benissimo. Il più preoccupato per questa decisione è stato l’ex tronista di Uomini e Donne, secondo cui sarà veramente difficile far quadrare i conti per la spesa settimanale con un budget così risicato. Anche Cristina, poi, non ha nascosto la sua preoccupazione, chiedendo a tutti di rispettare le regole d'ora in avanti proprio per evitare altri provvedimenti.