Iva Zanicchi a Ballando, il dietro le quinte finisce male

Iva Zanicchi batte tutti con la sua unica simpatia. Perché Iva è sempre Iva, la più amata dagli italiani. Negli ultimi giorni è stata al centro di una querelle abbastanza particolare per una sua frase contro Selvaggia Lucarelli. La cantante, però, ha chiarito tutto. Acqua passata.

La Zanicchi sbato prossimo scenderà in pista con Samuel Peron, suo maestro di ballo. I due sono impegnati con le prove della nuova coreografia e proprio durante le prove c'è stato un piccolo problema. “Guarda lui che non riesce a prendermi!”, dice la Zanicchi riferendosi a una scena che pubblica sui social e che diventa subito virale.

Insomma, sembra che per loro le prove per colpa di un casqué: una presa molto difficile. Ma la vera notizia resta legata al chiarimento della con Selvaggia Lucarelli: finalmente arriva un clima disteso a Ballando con le stelle. Il programma di Milly Carlucci, regina del sabato sera, sta continuando a conquistare successi di ogni tipo. E cala il sipario anche sullo scambio di battute, acceso più che mai, tra l'aquila di Ligonchio e la Lucarelli, che alla prima puntata non si è lasciata sfuggire l'occasione per replicare alle accuse-gaffe della Zanicchi. Ma a una donna di spettacolo come lei, amata in tutto il mondo, si deve perdonare tutto. Anche una gaffe.