Gf Vip, Ginevra Lamborghini e Spinalbese... cosa proprio non torna

Caso Antonino Spinalbese-Ginevra Lamborghini. Siamo al secondo capitolo. Prima, però, facciamo un piccolo passo indietro. La concorrente, sorella della cantante Elettra Lamborghini, entra nella casa del GfVip da fidanzata (dice di essere legata ad Edoardo Casella). Il suo percorso a Cinecittà finisce subito perché viene squalificata per aver bullizzato Marco Bellavia, il concorrente che ha mollato all'improvviso il reality.

Ginevra Lamborghini, dopo il GfVip, ha ripreso la vita di tutti i giorni frequentando il suo fidanzato. Ma sembra che abbia ammesso di vivere una sorta di crisi sentimentale. “C’è chi dice che Ginevra sia gelosa di Antonella perché in realtà è ancora innamorata, visto che ha appena lasciato il fidanzato, di Antonino”, dice Alfonso Signorini. Ma Ginevra, dopo aver ascoltato le parole del presentatore, fa chiarezza sulla questione. "Fake news e ho le prove. Nell’intervista di Casa Chi ho dichiarato esattamente il contrario", puntualizza. Insomma sarebbe fidanzata e anche felicemente.

Eppure Ginevra, solo qualche giorno fa, aveva raccontato a Sophie Codegoni qualcosa di molto particolare su Spinalbese. “Per risponderti invece alla crisi con il mio ragazzo, no, purtroppo Antonino non c’entra niente. Io ho incontrato una persona prima di entrare nella casa, ma che ha uno stile di vita diverso dal mio. L’ho incontrato prima del GfVip ed è stata un po’ una scommessa. Anche perché io venivo da una relazione lunga. Gli ho dato una possibilità e comunque l’altra cosa che è successa è che ci siamo vissuti pochissimo prima del reality. Dopo la casa sono iniziate a comparire delle problematiche di coppia", aveva detto. Qual è la verità? Quella raccontata da Ginevra è sicuramente la sua verità. A questo punto occorre al più presto ascoltare il suo (ex) fidanzato.