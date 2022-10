Verissimo, Adriana Volpe crolla dalla Toffanin: la frase che fa calare il gelo

08 ottobre 2022 a

a

a

"Chiudere il matrimonio è stato difficile, è stato tutto in salita": Adriana Volpe, ospite di Silvia Toffanin a Verissimo su Canale 5, ha parlato della fine della relazione con l'imprenditore svizzero Roberto Parli, con il quale ha avuto Giselle, che oggi ha 11 anni. "Molte volte ti fermi e ti fai un esame di coscienza, cerchi di capire che cosa fare per migliorare le cose. A volte ti senti impotente. Però ho la coscienza a posto. Alla fine pensi all’amore per la bambina e all’amore per te stessa”, ha continuato la conduttrice.

Tripudio sexy a Verissimo, Silvia Toffanin in studio così | Guarda

A un certo punto la Toffanin ha sottolineato che la Volpe al momento sta facendo “sia da madre sia da padre”. Ed è allora che è calato il gelo in studio. L’ex opinionista del GfVip è rimasta in silenzio per diversi secondi e poi ha risposto: “Sì, in questo momento faccio sia da mamma che da papà in tutto e per tutto”. Altro silenzio. Poi ha chiosato: “Giselle la situazione ce l’ha chiara”.

Clamoroso a Mediaset: il video sconvolgente di Pier Silvio Berlusconi | Guarda

Infine, la Volpe ha spiegato di non aver preso bene la mancata riconferma come opinionista del GfVip. Quest'anno infatti al suo posto è arrivata Orietta Berti. "Ci sono rimasta molto male - ha detto alla Toffanin - ho lavorato bene, pensavo di meritarmi quel posto. Capisco però che bisogna innovare”. E ha spiegato anche il motivo per cui ha rifiutato la proposta di Signorini, che le avrebbe chiesto di rientrare nella casa come concorrente (lei lo era già stata due anni fa): "Per me è stato un colpo al cuore. Ho detto no: non c’erano più le situazioni del 2020. Non posso lasciare mia figlia da sola, io ho tutto sulle mie spalle in questo momento. Giselle non poteva essere privata della figura della mamma”.