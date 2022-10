Mediaset "punisce" Maria De Filippi: una scelta senza precedenti

22 ottobre 2022 a

Mediaset mette mano al palinsesto. In occasione dei Mondiali di Calcio salta il doppio appuntamento settimanale del Grande Fratello Vip, ma anche Uomini e Donne e Amici. Stando a varie indiscrezioni, già da novembre il programma di Alfonso Signorini potrà essere dimezzato, Per quanto riguarda Maria De Filippi, invece, lo stop potrebbe arrivare a metà dicembre per poi riprendere all’inizio dell’anno nuovo.

Con l'arrivo di gennaio per la De Filippi arriva una novità, ossia il ritorno di C'è posta per te. Trasmissione storica che conduce da tantissimi anni in onda il sabato sera su Canale 5. Intanto si vocifera che Temptation Island possa essere cancellato per sempre. Al momento non ci sono comunicati ufficiali da parte del Biscione o del format stesso, ma l'eliminazione dei profili dai social non passano inosservati.

A sfidare la De Filippi quest'anno ci sarà Milly Carlucci con Il Cantante Mascherato. Ad annunciarlo è stata lei stessa: "Se sono spaventata per questo cambio e penso che verrà penalizzato il mio show? Sono scelte della Rai. Venerdì o sabato sera non fa differenza. Certo il sabato spesso ci sono i programmi di Maria che sono fortissimi. Ma la concorrenza agguerrita aiuta a non sedersi sugli allori ed è un grande stimolo a migliorarsi. Anche perché stimo molto Maria".