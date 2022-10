GfVip, Orietta Berti: "A cosa ho dovuto rinunciare per Signorini"

22 ottobre 2022 a

Orietta Berti sta vestendo i panni di opinionista nell'edizione del GfVip in corso. La cantante ha spiegato che questo ruolo non le dispiace affatto, anche se l'ha costretta a diverse rinunce. Lo ha spiegato lei stessa in un'intervista al magazine Visto: "Ho rinunciato al tavolo di Che Tempo Che Fa, alla seconda edizione di Quelle brave ragazze e al ruolo di giurata a The Voice Senior, dove mi ero tolta delle soddisfazioni".

Nonostante questo, però, la Berti ha confessato di non essersi pentita della scelta: "La chiamata da Alfonso Signorini mi ha fatto sentire il bisogno di cambiare”. L'artista ha rivelato che in futuro su Canale 5 ci saranno due serate celebrative per i suoi 55 anni di carriera: “Ai miei concerti mi hanno sempre accompagnato famiglie intere: genitori, ragazzi e bambini. Sono contenta di aver raggiunto la popolarità anche tra i giovani, mi sento quasi una tata o una nonna per loro”.

La cantante emiliana, poi, ha detto di seguire spesso la diretta del GfVip da casa. Ma alla domanda su una sua eventuale partecipazione al reality come concorrente, la Berti ha messo le mani avanti: "Non riuscirei a partecipare perché devo avere tutte le mie cose e ho le mie abitudini. Inoltre, devo sempre vedere i miei cani, gatti e i miei cari, infatti quando non canto torno sempre a casa a Montecchio”.