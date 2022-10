Pomeriggio 5, D'Urso furiosa: "Lo capisci? Non parlo del nulla", chi zittisce

22 ottobre 2022 a

a

a

Il Bellavia-gate tiene banco anche a Pomeriggio 5, con Barbara D'Urso letteralmente sconcertata dalle parole di Gegia. Ricapitoliamo: Marco Bellavia è il celebre presentatore Mediaset bullizzato all'ultimo GfVip dopo aver confessato di soffrire di depressione e di avere problemi di equilibrio mentale. Parole accolte con sberleffi e addirittura insulti dagli altri concorrenti, persino quelli più maturi come, appunto Gegia.

"Mi ha drogato, sono svenuto. E...": l'ospite sconvolge la D'Urso



Uscita dalla casa, l'attrice comica di tante commedie di successo di anni 70 e 80 arriva nel salotto della D'Urso per dare la sua versione dei fatti. "Io sono entrata al GF come concorrente. Non dovevo fare psicanalisi. Con Marco mi sono comportata da amica. Mi hanno segnalata? Non me ne frega niente, non agisco come psicologa". Il riferimento è alla clamorosa segnalazione all'Ordine degli Psicologi, cui è iscritta Gegia.

"Una luce intensa, era un ufo": D'Urso-Massimo Boldi, la confessione



"E’ una istruttoria contro di te Gegia. Lo capisci? Non stiamo parlando del nulla eh…", le ricorda la D'Urso, allibita. "Io sono iscritta solo all’albo - replica l'attrice, senza un'ombra di pentimento -, mi cacciassero. Io mi ero iscritta solo per partecipare ai convegni, non agisco come psicologa: mi sono laureata solo per un mio interesse". "Questa è una cosa importante - le contesta Vladimir Luxuria -. Tu la stai prendendo superficialmente. Dovrebbe essere l’occasione di un’autoanalisi e capire dove hai sbagliato con Marco…". "Io non ho sbagliato…Con Marco non ho sbagliato - chiude il caso Gegia -. Ho una dignità, non posso chiedere scusa. Non ho colpe, nessuna".