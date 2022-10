Mughini: "Il rimorso mi mangia vivo", la straziante confessione sulla madre

23 ottobre 2022 a

a

a

A Ballando con le stelle, il programma condotto da Milly Carlucci su Rai 1 il sabato sera, nella puntata del 22 ottobre oltre che per la danza c'è spazio per la commozione. Già, perché Giampiero Mughini ha ricordato la madre, scomparsa, e ha ricordato come lasciò la Sicilia per trasferirsi a Roma.

Biagiarelli, la frase sbagliata: si scatena la tempesta sul fidanzato di Selvaggia Lucarelli

Lo fece quando papà era già morto, la madre aveva 50 anni, non lo seguì nella capitale e visse sola per 50 anni. Mughini, spiega, la vedeva quando tornava in Sicilia, dunque per forza di cose non molto spesso, non quanto avrebbe voluto.

"Tu come Moana Pozzi": scoppia il finimondo. E la Costamagna

E Mughini, commuovendo il pubblico e i presenti, ha ammesso: "Io ho il rimorso che mi mangia vivo di averla lasciata lì". Onesto, toccante, commuovente. Il racconto ha molto emozionato Fabio Canino, che ha commentato: "Mi ha molto colpito il tuo ricordo di tua madre perché è la stessa cosa che provavo io quando tutte le volte che io andavo via da Firenze per andare a Roma. Io li lasciavo e pensavo sempre me ne pentirò un giorno e così è stato". Già, perché tutti, in fondo, dobbiamo fare i conti con alcune delle nostre scelte.