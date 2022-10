Tale e quale show, Mussolini: "Proprio male", rovinoso crollo emotivo

Francesco Fredella 27 ottobre 2022 a

"Ho pianto. Ecco perché non imito zia Sophia Loren": Alessandra Mussolini dà una spiegazione netta a quello che è accaduto a Tale quale show. Lei non ha voluto imitare sua zia Sophia (Loren) ed è accaduto di tutto. In Rete il pubblico è rimasto senza parole perché tutti ricordano la sua imitazione a Domenica Live, dove ballò "Mambo italiano" vestendo i panni di zia Sophia. Ora, però, la sua coach Emanuela Aureli sta cercando di metterla in carreggiata. La Mussolini non vuole imitare sua zia. E dice: “Quando mia zia ha interpretato la canzone che dovrei eseguire, aveva ventisei anni, somigliava moltissimo a mia mamma, ho la sensazione di imitare mia mamma. Non è vero che i concorrenti sappiamo in anticipo chi imiteremo”.

Poi interviene Alberto Matano: "So che hai avuto un crollo emotivo quando hai saputo che avresti dovuto fare tua zia Sophia…". La Mussolini conferma il crollo. Per lei, che da tempo ha abbandonato la politica per dedicarsi al mondo della tv, è un momento difficile. Imitare zia Sophia non è affatto semplice. "Mi sono bloccata proprio male, ho provato un grande senso di disagio", commenta ancora a La vita in diretta. Eppure tutto il pubblica ricorda quella talentuosa imitazione a Domenica Live, nel corso di un mini-format all'interno del programma: la Mussolini vestì i panni della Loren con una sexy Mambo. Ma ora non ci pensa proprio più. E prima di concludere la puntata su Rai 1 aggiunge: "Non è che io non mi diverta a fare mia zia, è però una cosa emotiva molto forte, sento un peso, c’è troppo coinvolgimento. Emanuela Aureli mi ha aiutata a capire perché mi blocco, e la ragione è questa, in mia zia a ventisei anni vedo mia mamma", ha detto successivamente.