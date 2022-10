Amici, Rudy Zerbi geloso di Arisa: "Tieni giù i..."

30 ottobre 2022 a

a

a

“È vero che si è lasciata andare, anche troppo. Totano tieni giù i tentacoli”: Rudy Zerbi ha mostrato un pizzico di gelosia per Arisa ad Amici. La cantante, infatti, si è esibita in un sensualissimo passo a due con l'insegnante di latino americano Raimondo Todaro. L'artista ha detto di avere imparato tutto a Ballando con le stelle, il talent show di Rai 1 a cui ha partecipato l'anno scorso vincendo. Zerbi, dopo l'ottima performance, ne ha approfittato per richiamare Todaro. Ovviamente in maniera ironica.

Sabrina Ferilli manda in tilt tutti: cosa spunta là sotto... | Guarda

La gelosia, poi, ha preso anche Lorella Cuccarini. Che nelle scorse edizioni di Amici ha sempre fatto coppia con Todaro in finale. Prima di esibirsi, Raimondo ha detto a Maria De Filippi se potesse tenere a bada la Cuccarini perché “la mia socia mi sta facendo la gelosa da stamattina”. Chiamata ad esprimere un commento a fine esibizione la Cuccarini ha punzecchiato Raimondo dicendogli che si aspettava si togliesse perfino la canottiera, visto che l’intesa tra lui e la cantante era hot. "Davanti a te mi sembrava troppo. Non ce la facevo”, ha risposto il ballerino. Anche qui, ovviamente, regna l'ironia.

Arisa, fuori programma spinto ad Amici: raptus sessuale sullo sgabello | Guarda

La De Filippi, comunque, ha rivelato di essere rimasta colpita dalle capacità di Arisa. In particolare, ha raccontato di aver visto ieri la cantante nelle prove e di essere rimasta stupita dal suo modo di ballare. Durante la performance con Raimondo, Arisa è apparsa visibilmente emozionata. E alla fine dell’esibizione ha ricevuto grandi complimenti da tutti i presenti in studio.