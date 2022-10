Paola Barale, "tutto al diavolo". Cala il gelo a Domenica In

Francesco Fredella 24 ottobre 2022 a

Protagonista indiscusso di Ballando con le stelle. Paola Barale, una delle regine della televisione, si gode un grande momento di popolarità nel sabato sera di Rai1. La Barale torna a Domenica In, nel corso di una puntata scoppiettante, per raccontarsi al grande pubblico. “Ballando è un programma creativo a 360 gradi. Ci sono le coreografie, gli outfit. Io lavoro con il mio stylist che poi presenta le idee al gruppo di lavoro di Milly. Lavorare con lei è meraviglioso, non le sfugge nulla”, dice la Barale. E poi parla anche di Roly Maden. “Lui è il mio genere di uomo, peccato sia sposato”, aggiunge. “Ma che vogliono? Se uno sapesse ballare non andrebbe a Ballando con le stelle. Tutte queste aspettative mi mettono ansia”: con queste parole mette tutti in riga e a tacere.

In passato la Barale ha avuto una storia, indimenticabile, con Raz Degan. Esattamente 13 anni di amore. Poi l'allontanamento. Ma l'argomento viene totalmente dribblato e zia Mara in un attimo azzera l'imbarazzo: “Chissenefrega di Raz Degan, manco sappiamo dove sta”. Così, arriva una vera e propria stoccata all'ex: “Manco sapevo dove stava quando stavamo insieme”. Ma poi fa un passo indietro e qualcosa su quella storia d'amore, mediatamente forte, la dice: “Siamo stati ‘amici’ per 13 anni, ci siamo amati molto, poi a un certo punto è andato tutto al diavolo – dice la Barale. Gli amori finiscono ma bisogna avere il coraggio di dire le cose come stanno e non trascinarle”,

La Barale è single. “Adesso sto abbastanza bene. Mi manca un viaggio. Il mio sogno è viaggiare per un anno in giro per il mondo con un bel camper”. Nel corso della lunga intervista non parla di altri due ex: Gianni Sperti, volto di riferimento di Uomini e donne, e di Marco Bellavia, che è uscito dal Grande Fratello vip.