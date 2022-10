Gf Vip, Bellavia: "Sanguinavo come un pazzo", rivelazione choc

Francesco Fredella 31 ottobre 2022 a

a

a

Marco Bellavia continua a parlare del suo "squilibrio emotivo". Lo definisce così in un'intervista a Verissimo. Nella casa del Grande Fratello ha dovuto fare i conti con i pregiudizi dei concorrenti e con la debolezza interiore. E' uscito lasciando il gioco ed ha scritto una lunga lettera ai vipponi, accusati di bullismo (la maggior parte di loro non ha saputo comportarsi).



Gf Vip, il clamoroso ritorno di Marco Bellavia: ecco quando

Marco, ospite di Silvia Toffanin, ha parlato anche di suo figlio Filippo. In altre interviste aveva ribadito che quel ragazzo rappresenta tutto per lui. Ed è proprio così: Marco è un padre modello, affettuoso. A suo figlio ha trasmesso ls passione per la bicicletta. Una passione iniziata dopo una caduta da bambino.

“Sanguinavo come un pazzo, mi hanno messo sette punti”, aveva detto. Poi ha raccontato cos’è successo nel reality: “Disequilibrio emotivo”. Sarebbe questo uno dei principali problemi affrontati da Bellavia nel corso del suo Grande Fratello, che ha lasciato il segno. E ha raccontato che lo squilibrio emotivo sarebbe stato causato dalla mancanza di riposo. Una vera e propria "botta" per l'ex concorrente che alla fine ha ceduto lasciando il reality condotto da Alfonso Signorini.



Ginevra Lamborghini e Spinalbese... cosa proprio non torna

Bellavia rappresenta la tv dei ragazzi degli anni Ottanta. Ora vorrebbe tornare nel piccolo schermo e potrebbe farlo molto presto: il Gf vip è stato, in ogni caso, l'occasione per rimettersi in pista. Ma ha anche scritto un libro, che sarà pubblicato molto presto. Racconterà la sua vita, la sua storia che è sempre piena di emozioni. Alcune di queste le abbiamo conosciute al Gf vip.