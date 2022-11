Gf Vip, Spinalbese: "Come è morto mio padre", la confessione choc

02 novembre 2022 a

Antonino Spinalbese si è lasciato andare a un momento di grande commozione nell'ultima puntata del Grande Fratello Vip andata in onda nella serata del 31 ottobre. Complice l'occasione della ricorrenza di Ognissanti, ha trovato il coraggio per aprirsi e confidare ai suoi compagni di avventura il suo dolore mai superato: la morte del padre, che lui stesso ha svelato essersi tolto la vita. È stato il conduttore Alfonso Signorini a incoraggiare il parrucchiere ed ex fidanzato di Belen Rodriguez a parlare di questo lutto. "Mio padre si è tolto la vita da un giorno all'altro, era depresso ma nessuno se ne è accorto", ha svelato Spinalbese, lasciando tutti a bocca aperta e finendo in un mare di lacrime (nonostante il suo tentativo di trattenerle).

“La separazione tra i miei genitori mi ha distrutto" – ha ricordato. "Avevo 8 o 9 anni e vedevo piangere mia madre, la vedevo soffrire. Ci siamo trasferiti a La Spezia e mio padre si ritrova ad avere i figli lontano da casa. Durante i preparativi per il mio 18esimo compleanno, abbiamo avuto una discussione. Non sono più riuscito a recuperarla quella discussione perché lui se ne è andato. Il 15 gennaio mia madre mi sveglia dicendomi che mio padre è morto. Dormivo, ero rilassato ed era una mattina come le altre. Mia madre ha avuto questo sfogo quasi come se cercasse aiuto. Mio padre si è tolto la vita. Era andato in depressione e nessuno se ne era accorto. La depressione a volte non ha voce. Questa cosa mi fa male. Mi sono accorto che non stava bene. Quel dolore non potrà mai passare. Avrei voluto vederlo. Ho l’immagine dei capelli, del profumo che aveva. Queste cose hi sempre cercato di dimenticarle”, ha raccontato con la voce rotta dall’emozione dei ricordi che riaffioravano alla mente.

Poi, Spinalbese ha spiegato di come il suo dolore fosse accresciuto dalle preoccupazioni per la madre e le sorelle, nei cui confronti si è sentito subito responsabile. Ma alla fine, a sorpresa, Signorini gli ha consegnato una toccante lettera proprio da parte di sua madre. È stato a questo punto che Antonino non ha più trattenuto le lacrime, abbandonandosi al pianto soprattutto quando la madre ha parlato di sua figlia, Luna Marì, avuta con la showgirl argentina.