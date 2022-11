Gf Vip, Cristina Quaranta rivela: "Qui ci sono dei traditori", caos

Francesco Fredella 03 novembre 2022 a

“Al GF Vip traditori e doppiogiochisti”: Cristina Quaranta senza freni. La concorrente del Grande Fratello vip tuona. E spara a zero contro gli inquilini della casa più spiata d’Italia, diventata ormai una polveriera. “Non ho vissuto al meglio questa esperienza perchè con me c’erano traditori, lecchini e doppiogiochisti”, dice ancora.

Secondo il suo giudizio, la peggiore sarebbe Nikita Pelizon: “È artefatta e costruita, mi fa paura una persona così”. Parole molto forti, che non lasciano spazio a doppie interpretazioni. Secondo lei l’influencer avrebbe ben chiaro in mente il doppio gioco da mettere in atto. “Al pubblico questo non arrivava, ma dentro noi lo abbiamo capito” ha raccontato, dice ancora.

E poi sgancia una bomba su Antonino e Nikita. Tra i due potrebbe esserci del tenero. “Nikita è innamorata di Antonino”, racconta senza troppi giri di parole. “Ha un fidanzato, ma in realtà è innamorata di Antonino Spinalbese”.

L’ex di Belen, che nella casa sta dimostrando grade equilibrio, è una “persona perbene, generosa e premurosa”. Dovrà stare lontano da Nikita? Come la prenderà Giaele, l’altra concorrente che sembra aver preso una cotta per Antonino. Ma non dimentichiamo anche Ginevra Lamborghini, squalificata dopo le frasi choc su Marco Bellavia. A proposito, Nikita sgancia un’altra bomba sull’ex concorrente. E dice: “Ci ha marchiati”. Adesso, a quanto pare, vorrebbe un confronto con l’ex concorrente del Gf vip. Ma tutto sembra quasi impossibile. Signorini, molto probabilmente, potrebbe non dare spazio a questo confronto (quasi del tutto inutile all’economia del programma, che è pieno di colpi di scena e spunti).