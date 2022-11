Tu si que vales, Tina Cipollari in studio? Scatta il linciaggio: cos'è successo

06 novembre 2022 a

C'è un vero e proprio giallo sull'ingresso di Tina Cipollari a Tu si que vales. Nella puntata in onda sabato 29 ottobre, l'opinionista di Uomini e Donne era stata annunciata come ospite. Ma poi non è entrata. Stessa scena una settimana dopo. Il 5 novembre Tina è stata filmata nel dietro le quinte della trasmissione dove andavano in scena diversi siparietti relativi proprio al continuo posticipo del suo ingresso nello show. Ma la cosa non è piaciuta ai telespettatori che erano sintonizzati su Canale 5 che si sono poi sfogati sui social con una vera e propria protesta contro il programma e su Maria De Filippi.

Alla fine, intorno all’una di notte, la puntata si è conclusa, manco a dirlo, senza vedere l'arrivo sul palco di Tu si que vales del volto di Uomini e donne. Esattamente come era già successo settimana scorsa. Una parte di pubblico, in particolare i fan della Cipollari, si è molto infastidito: "Il gioco è bello se dura poco" e questo scherzetto non è affatto divertente. Ecco quindi la rabbia su Twitter dei telespettatori. C’è chi ha dato degli "incompetenti" agli autori e a tutti quelli che lavorano al talent show, chi ha definito la vicenda una "cazz***", chi una "presa in giro". Vedremo cosa succederà settimana prossima.