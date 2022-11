Gf Vip, Pamela Prati sbrocca con Signorini: "Tanto avete di meglio, nemmeno un saluto"

Francesco Fredella 08 novembre 2022 a

a

a

Anni fa, nel corso del suo primo Grande Fratello, andò via chiamando un taxi. Una scena che tutti ricordano. Poi c'è stato il Prati-gate con l'affaire Mark Caltagirone. Ora, Pamela Prati ci ricasca e litiga a distanza con Alfonso Signorini. "Spero di andarmene a casa", racconta. Insomma, la showgirl perde letteralmente le staffe in diretta dopo la nomination subita sia da Attilio Romita, sia da Edoardo Donnamaria.

Battuta-horror su Chernobyl, Ginevra Lamborghini ricoperta d'insulti

E sbotta così: “Guarda Alfonso… Io spero davvero di andarmene a casa… Non sto scherzando… Voglio andare a casa… Sono sicura che avete di meglio… Nemmeno mi avete salutata un altro po’ Alfonso. E dai". Il conduttore resta senza parole. Spiazzato. “Non è che posso salutare tutti Pamela se no occuperei tutto il primo blocco…Non è possibile…”, dice facendo capire quanto sia forte quello che ha appena detto la conduttrice. La Prati sembra essere tesa, tutto quello che sta accadendo non le piace e nel corso dell'ultima puntata aveva - addirittura - litigato con Orietta Berti. “Eh va bene così Alfonso…Saluta chi ti pare…Ma va bene così, va bene così Alfonso…”, aveva detto la showgirl.

Francesco Totti-Fiordelisi in tribunale? Spunta una chat decisiva

Poi Signorini capisce che qualcosa non va. E dice: “Cosa posso fare per te?”. Pamela preferisce la calma, senza colpi di testa. “Non fare nulla. D’ora in poi sarò trasparente in questa casa…Non fate mai vedere niente di me. Non fate vedere quello che faccio.Sono ormai diventata invisibile…Mai una gentilezza nei miei confronti”, aggiunge. La puntata finisce con il "muso lungo" della soubrette sarda, che preferisce il silenzio al frastuono all'interno della casa di Cinecittà.