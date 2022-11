Gf Vip, Signorini a luci rosse in prima serata: "Direttamente al limone..."

08 novembre 2022 a

Scontro aperto tra Sofia Giaele De Donà (sconosciuta nel mondo della tv fino a prima del Grande Fratello e promossa a vip da Signorini) e la Bruganelli. Ma andiamo per gradi. Signorini la stuzzica: “Dopo i sensi di colpa diciamo che ti sei consolata molto in fretta”. Nel corso della puntata, però, Sonia Bruganelli svela che lei e Orietta Berti hanno un parere diverso sulla stilista. E dice: “Questa situazione ci sta facendo discutere per la prima volta. Per me è un insulto alla mia intelligenza la storia che sta raccontando“.

La moglie di Bonolis, senza troppi giri di parole, attacca di brutto la stilista: “Ti devi preoccupare del tuo matrimonio, stai facendo un interrogatorio ad Antonino, è follia“. Lei, dopo la cannonata, si difende: "I miei sentimenti non li sa, questo non te lo faccio dire”. Tutto per colpa di un bacio. Vanno in onda alcune clip nelle quali si notato i baci a mo' di scherzo che Giale si è scambiata con alcuni concorrenti della casa. “Siamo passati direttamente al limone”, dice Signorini. Lei, invece, apprezza l'arrivo di nuovi personaggi. “Mi ha rallegrato tutto questo”, aggiunge.

Ma si torna sui baci. “Più che un limone era un frutteto quello lì”: Alfonso Signorini senza troppi giri di parole parola ancora una volta del bacio che avrebbe dato a Spinalbese. “E’ stata una punizione, un momento anche piacevole?”, tuona ancora il conduttore riferendosi al gioco della bottiglia. “E’ stata la prima volta, benissimo”, risponde Gialè - che parla anche del bacio dato al nuovo coinquilino Luciano Punzo. “Non ci siamo mai parlati, siamo passati direttamente al limone“, racconta Giaele. Lui, però, dopo aver ammesso di avere un certo interesse per Nikita Pelizon.