Gf Vip, Patrizia Rossetti lascia la casa: ecco la verità sull'addio

12 novembre 2022 a

a

a

Da oltre mezza giornata, Patrizia Rossetti, la regina delle televendite in veste di concorrente del Grande Fratello Vip 7, non appare nei filmati della casa più spiata d'Italia. La donna non ha preso parte alla cena di venerdì sera, alla quale ha partecipato il gruppo per intero, e non è stata presente nemmeno questa mattina in cucina per la colazione. Tantissimi i fan sui social che hanno notato la sua assenza e si interrogano sul perché non viene inquadrata da moltissime ore, neppure di sfuggita.

"Guarda che... aaahhh!": panico in studio, Carmen Russo crolla a terra | Guarda

A rompere il silenzio, adesso, è lo stesso reality show, tramite i suoi canali ufficiali social. “Per ragioni di salute, Patrizia Rossetti ha momentaneamente lasciato la Casa di Grande Fratello Vip. Rientrerà nella Casa appena possibile“: questa la nota, piuttosto stringata, del Gf Vip. Ricostruendo quanto accaduto nel live, Patrizia è uscita dalla casa, per recarsi in infermeria, nella mattinata di ieri, venerdì 11 novembre, e da allora non vi ha fatto più ritorno. In una conversazione tra alcuni gieffini si è lasciato intendere che la Rossetti avesse la febbre alta, motivo per cui si è reso necessario l’intervento del medico. Da allora, però, è stato censurato qualsiasi discorso incentrato sullo stato di salute della donna, nonostante la forte preoccupazione dei coinquilini.

"Faccetta nera...". Clamoroso al Gf Vip, esplode la casa: chi rischia l'espulsione

Intanto, la presentatrice tv è al televoto per l'immunità assieme a George Ciupilan, Charlie Gnocchi e Wilma Goich. La situazione di Patrizia dovrebbe dunque rientrare nelle prossime ore, visto che per il momento non è stato annullato il televoto per l’elezione del preferito. Questi quattro concorrenti, infatti, scopriranno il parere del pubblico lunedì 14 novembre: chi otterrà il maggior numero di voti, non potrà essere nominato e dovrà fare il nome di uno degli altri tre da mandare direttamente a rischio eliminazione. Non resta che attendere per sapere come evolverà la vicenda e scoprire se la concorrente rientrerà in gioco oppure no.