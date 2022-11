Amici, "Siete i peggiori, irritanti": esplode l'ira di Rudy Zerbi

Francesco Fredella 16 novembre 2022 a

Ad Amici arrivano due provvedimenti disciplinari. Uno per Tommy, l'altro per NDG. E Rudy Zerbi tuona: "Siete i peggiori. Ci avete deluso con questo atteggiamento irritante”. Parole molto forti che, sicuramente, lasciano il segno. Secondo Zerbi i due allievi non si applicherebbero durante le lezioni, mancando di rispetto all'insegnante. Sarà realmente così? Rudy - senza mezzi termini - parla di un provvedimento prima di lasciare la parola a Lorella Cuccarini. Però, dopo questo episodio, Tommy e NDG chiedono scusa. Sembra, infatti, che i due allievi di Amici non abbiano capito la lezione. “Fate pure con comodo ragazzi. Senza affrettarvi troppo visto che vi aspettiamo da circa dieci minuti”, dice ancora. E i due ragazzi chiedono ancora scusa. Per l'ennesima volta.

A questo punto, l'insegnante di Amici preferisce dare una lezione ai ragazzi: “Mettere in cima le cose che non ci piacciono”. Poi parla della mancanza di rispetto nei confronti dei prof. "Io penso che per essere grandi bisogna mettere in cima le cose che non ci riescono e quelle che non ci piacciono perché senno è troppo facile", dice la Cuccarini. Che poi si rivolge ai Tommy parlando dell'importanza delle lezioni. Per i ragazzi della scuola del talento più amata della televisione italiana sta per arrivare il serale, attesissimo, temuto. Dopo Natale, infatti, inizierà la fase clou del programma di Maria De Filippi. Solo uno vincerà il programma. Chi sarà? È ancora presto parlare di favori, ma secondo i rumors ci sarebbero 2-3 allievi su cui il pubblico potrebbe scommettere.