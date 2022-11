Gf Vip, prima così e poi... roba a luci rosse sotto alle lenzuola

Francesco Fredella 18 novembre 2022 a

Movimenti strani sotto le coperte. Ed è subito show hot: tra Antonino e Oriana arriva una notte di passione. Pare che i due si siano lasciati andare, almeno a giudicare dai rumori e dai movimenti abbastanza repentini. Cosa accade per davvero sotto le lenzuola? Oriana e Antonino sono avvinghiati più che mai, uno sull'altro. Le telecamere catturano il momento ed il video fa subito il giro della Rete dove qualcuno scrive: "Da domani invece che i tamponi gli daranno i test di gravidanza”. E poi: “Un applauso a chiunque sia alla regia in questo momento. Ti sei meritato tutto lo stipendio”. Oppure: "La regina venezuelana ha fatto capitolare Beleno”. Addirittura, c'è chi osa un po' di più: “Per capire cosa è successo lì sotto aspettiamo nove mesi”.

Un bel boccone per Alfonso Signorini che torna lunedì in prima serata con il Grande Fratello vip. Dopo il momento hot, Antonino torna in salotto dove ritrova Tavassi, che indaga sulla performance. “Quindi dov’eri? Dai confessa, dicci quello che è successo che l’abbiamo capito tutti – chiede Edoardo Tavassi. "Ragazzi c’è Antonino che dice che vorrebbe parlare, ma che non può farlo perché non ha il microfono. Dillo che in realtà sei un ignavo. Antonino ha lasciato il suo microfono dentro Oriana. […] Nulla ragazzi questo non parla“.

Quelle coperte si sono mosse troppo. Cosa hanno combinato Antonino e Oriana? Non sono gli unici: anche Donnamaria e la Fiordelisi si sono dati da fare. Cosa hanno combinato sotto le lenzuola? Movimenti strani, baci, rumori.