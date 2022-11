Ballando, si scatena la rivolta in studio contro Selvaggia Lucarelli: gode Montesano

20 novembre 2022 a

a

a

No, il caso-Enrico Montesano non si è chiuso. Siamo ovviamente a Ballando con le Stelle, la trasmissione del sabato sera in onda su Rai 1 e condotta da Milly Carlucci da cui Montesano è stato escluso per la vicenda della maglietta della X-Mas. E nella puntata di sabato 19 novembre, il tema ha fatto ancora discutere.

Per esempio, Selvaggia Lucarelli ha scoccato una frecciatina all'attore squalificato. Commentando la performance di Gabriel Garko, ha affermato: "Non ti ferma niente, né l’infortunio né l’operazione né il tutore. Sei imbattibile, posso solo sperare che tu indossi la maglietta sbagliata", ha affermato ironica con un evidente riferimento a Montesano.

Insultata dopo la morte della madre? Selvaggia Lucarelli, la replica è pazzesca

A quel punto ecco che Ivan Zazzaroni ha interrotto Selvaggia: "Nello sport esiste la presunzione di colpevolezza, per cui un calciatore si deve difendere da un’accusa, ma siccome tu Milly prima hai parlato di ‘buonafede’ di Montesano, io penso che la squalifica sia troppo. Si potrebbe pensare a una sospensione", ha affermato.

Ma la Lucarelli ha subito reagito, rifiutando l'ipotesi, supportata da Carolyn Smith: "Ha ragione, nel ballo non si squalifica subito, esistono i richiami per chi ha un comportamento sbagliato". Studio spaccato. E il caso, continua...