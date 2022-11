Alfonso Signorini "è rimasto bloccato": scatta il panico a Mediaset

21 novembre 2022 a

a

a

Alfonso Signorini ha fatto prendere uno spavento a tutti i fan del Grande Fratello Vip. Approfittando del fatto che la scorsa settimana il reality di Canale 5 non è andato in onda di giovedì, il conduttore ha deciso di concedersi una piccola vacanza a Parigi. Nulla di strano, se non fosse che Signorini ha prenotato il volo di rientro all’ultimo momento e si è verificato un piccolo imprevisto.

Prima così e poi... roba a luci rosse sotto alle lenzuola, scandalo al Gf Vip | Video

Il suo aereo era infatti in ritardo, come svelato proprio dal diretto interessato in una story di Instagram che ha fatto salire la preoccupazione agli spettatori del Grande Fratello Vip. “Eccoci qua, buongiorno - ha esordito - aeroporto Charles de Gaulle a Parigi. L’aereo per Roma è in ritardo. Ce la faremo a presentare il GF Vip questa sera? Vi tengo aggiornati”. Per fortuna tutto è andato per il meglio, come confermato da Signorini in una story successiva: si è infatti scattato una foto mentre era seduto in aereo, decisamente più tranquillo.

"Guarda che... aaahhh!": panico in studio, Carmen Russo crolla a terra | Guarda

Tra l’altro ha anche avuto modo di scherzare con Sonia Bruganelli, opinionista del reality: “Ho chiesto un passaggio all’aereo della Bruganelli, però mi ha detto che deve usare l’aereo per andare a prendere il pane stamattina”. Pronta la replica della moglie di Paolo Bonolis, che si è prestata allo scherzo: “Dovevo prendere un caffè a Napoli, dopo il pane”.