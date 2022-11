Gf Vip, "ambulanza fuori dalla casa": la grande paura, ansia per il reality

Francesco Fredella 22 novembre 2022 a

a

a

Quest'anno sembra una maledizione. Al GfVip arriva il Covid e alcuni vipponi sono costretti a stare in isolamento. Ma non è tutto. Perché Daniele Dal Moro si è sentito male, come riporta Biccy. Pare che il concorrente sia uscito dalla casa per sottoporsi ad alcuni controlli medici. Poi però sarebbe rientrato. Sempre il portale racconta di un'ambulanza che sarebbe arrivata nella casa di Cinecittà. Dal Moro però, una volta rientrato in gioco, ha visto i suoi compagni d'avventura: questo significa che non è affatto positivo al Covid, altrimenti sarebbe rimasto in isolamento.

Dopo alcuni momenti di vuoto le telecamere hanno ripreso la casa dove non c'è Daniele Dal Moro. “Lo vedevo un po’ cianotico e con le occhiaie, spero stia bene” scrive @babygaymusic sul suo profilo Twitter. Qualcun altro scrive: "Ma dov’è questo ragazzo, sta ancora dentro al reality?”. Ci pensa Punzo a mettere le cose in chiaro così: “Si io l’ho visto che c’aveva un…".

Poi arrivano i chiarimenti del GfVip. Dal Moro si è sentito male, è stato portato in ospedale per alcuni accertamenti. Nulla di grave per fortuna. La sua avventura nella casa del GfVip prosegue, ma con molta cautela. Cosa accadrà adesso? Si spera che il Covid dia un po' di tregua al reality, visto che nella casa più spiata d'Italia non era mai arrivato nemmeno in tempi di pandemia. Le domande su chi l'abbia portato, quando e soprattutto come servono a poco. Lasciano il tempo che trovano. Per questo motivo adesso più che mai occorrerà essere cauti. Molto più di prima.