Amici, Rudy Zerbi infuriato: "Vi dovete vergognare"

“Vi dovete vergognare": Rudy Zerbi è diventato una furia ad Amici. Nella puntata del talent andata in onda oggi su Canale 5, gli allievi sono stati rimproverati per le condizioni igienico-sanitarie della casetta in cui vivono. La stessa Maria De Filippi è apparsa arrabbiata e delusa dalle immagini mostrate. A peggiorare il clima già teso però è anche il fatto che nessuno degli allievi che puliscono di meno si è alzato in piedi quando è arrivata la richiesta della conduttrice.

Alla fine, dopo tante sollecitazioni, si sono alzati solo Aaron, Piccolo G e Tommy Dali, ma è chiaro che non possono essere stati solo loro a ridurre la casetta in quello stato. Per questo Rudy ha detto: “Non se ne alza uno. I colpevoli sono solo 3 su tutta la casa? Non ci crede nessuno. Vi dovete vergognare chi non si alza”. A quel punto la conduttrice ha detto ai professori di prendere qualsiasi provvedimento avessero ritenuto necessario. Per quanto riguarda le sfide immediate di canto, la produzione ne aveva messe due a disposizione dei docenti. E così Rudy Zerbi ha chiesto di poterne approfittare, mandando in sfida NDG che però ha vinto.

Per il ballo invece inizialmente è toccato a Gianmarco, anche se non si tratterebbe di uno dei ragazzi meno diligenti. A tal proposito Rudy ha detto: "Probabilmente il posto dovreste giocarvelo voi che non dite niente. Io mi auguro che questa sera in casa accada il panico perché voi dovete chiarirvi le idee e prendervi le responsabilità perché è davvero gravissimo”.