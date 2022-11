Gf Vip, "insulti alla madre". Ma il microfono è aperto: si scatena il finimondo

30 novembre 2022 a

Disastrosa gaffe al Grande Fratello Vip. A un certo punto la regia 2 ha inquadrato la camera dove c'erano Micol Incorvaia, Edoardo Donnamaria, Antonella Fiordelisi e Daniele Dal Moro i quali hanno sentito delle voci fuori campo che parlavano del volto di Forum. Una coversazione che stava avvenendo tra due persone che commentavano il montaggio di un video sulla vita di Edoardo.

Quindi si sente che uno chiede: "Oggi è proprio la giornata più light del mondo. Eh sì, la sua linea della vita, non si parla d’altro al GF, ma con tanti… E dimmi un po’ i ca*** suoi, m’hanno detto che ha insultato il padre, la madre. Hanno detto che in tre l’hanno montato". Poi arrivano le spiegazioni: "Ha cambiato scuola due o tre volte e l’hanno mandato tipo, com’è che si chiamano. Sì il filmato l’hanno montato in tre perché otto ore e mezza è durato, perché non si poteva mandare tutto quello che diceva".

Peccato che Edoardo Donnamaria abbia sentito tutto e mentre era ancora a letto ha sbottato: "Oh, ma siete proprio delle me***". Su Twitter il popolo social si è scatenato, dando contro ai due autori che avrebbero usato un linguaggio poco adeguato e avrebbero deriso in diretta il gieffino.