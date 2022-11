Gf Vip, Cristina Quaranta sbotta: "Noi tutte putt***". E Sonia Bruganelli...

29 novembre 2022 a

Protagonisti della 19esima puntata del Grande Fratello Vip sono stati Antonino Spinalbese e Oriana Marzioli. Il legame nato tra l'ex di Belen Rodriguez e la showgirl venezualana ha fatto molto discutere nelle ultime settimane per via dell'intimità instaurata. Ma in realtà, tra i due, al di là del rapporto fisico, non è scattato nulla di più. Per questa ragione Antonino ha fatto dietrofront, ripensando ai bei momenti trascorsi con Ginevra Lamborghini. Ecco che allora nel corso dell'ultima puntata si è arrivati a un vero e proprio scontro (che doveva essere un confronto) fra i tre, in cui Oriana è scoppiata in lacrime. A detta sua, Antonino l'ha solo illusa, per poi metterla da parte.

Ovviamente lo studio non ha potuto non commentare la vicenda. E tante sono state le critiche ad Antonino, in particolare quelle dell'influencer Giulia Salemi e quelle di Cristina Quaranta, ex concorrente del Gf Vip che è stata eliminata nelle settimane scorse. L'ex gieffina ha postato un tweet che ha stupito tutti, essendo stata molto legata ad Antonino nel corso della sua partecipazione al reality. "Gli uomini usano e poi scaricano, ma noi donne passiamo sempre per delle putt***! Senza parole", riferendosi, non solo al comportamento sbagliato di Antonino, ma anche alle parole dell'opinionista Sonia Bruganelli, la quale ha giustificato l'ex hair stylist sostenendo che Oriana "abbia elemosinato amore" da lui. E infatti, la replica della Bruganelli non si è fatta attendere. "Dai Cristina, sei più intelligente di così. Questa cosa del sesso dove gli uomini sono predatori e le donne prede squalifica il genere femminile", ha twittato l'opinionista.