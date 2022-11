Gf vip, Stefano Bettarini attacca: "Mi vergogno per voi"

Francesco Fredella 29 novembre 2022 a

a

a

“Mi vergogno per voi”: parla Stefano Bettarini, ex calciatore, ex della Ventura, ex dell'Isola dei famosi e del Grande Fratello vip. La sua esperienza nella casa di Cinecittà è finita subito con una sonora squalifica. Ora, da casa, Bettarini sbotta ed è un fiume in piena contro Signorini e contro il reality. Il motivo? L'entrata lampo nella casa di Ginevra Lamborghini, squalificata per aver detto parole impronunciabili su Marco Bellavia. Ora, su Instagram, Bettarini sbotta senza precedenti. Anche perché, in questa edizione, è intervenuta molto spesso per interagire con Antonino Spinalbese, che ha rivisto ieri nel giardino della casa per un confronto. Presente anche Oriana Marzoli e Antonella Fiordelisi.

"Mi ha dato della tr***a e loro...". Selvaggia Lucarelli, sfogo terminale: viene giù Ballando?



“Questo un ulteriore affondo. La produzione e il Grande Fratello Vip si assumano la responsabilità di questa complicità. Hanno avvallato, promosso e spinto chi il bullismo lo ha fa promosso più volte. Questo un ulteriore schiaffo a chi la violenza la combatte. Elogiamo chi la violenza l’ha promossa. Queste le conseguenze? Mi vergogno per voi. Due pesi e due misure”, dice Bettarini.

"Voto a letto". Spinalbese, dettagli osceni su Oriana e Belen: lo cacciano?

Da tempo parla di un trattamento diverso che avrebbe subito. Giusto per rinfrescare la memoria: Bettarini, Fausto Leali e Denis Dosio sono stati squalificati. Nella loro edizione il Grande Fratello ha ritenuto opportuno prendere provvedimenti seri. Ed ora, sempre Bettarini, dice che non è più possibile tollerare una roba simile. Un comportamento diverso che avrebbe avuto e che - in questo caso - avrebbe garantito alla Lamborghini la permanenza all'interno del perimetro del reality. Signorini per adesso non risponde alle accuse dell'ex calciatore.