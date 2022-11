Spinalbese, "il suo voto a letto". Belen e Oriana, le frasi da censura

Francesco Fredella 28 novembre 2022 a

Quella di Antonino Spinalbese è sicuramente una scivolata trash. Super trash all'interno del Grande Fratello Vip. E montano le polemiche, che non si arrestano mai. Stavolta ci sono anche uscire agghiaccianti di Charlie Gnocchi, che ha parlato a lungo con l’ex di Belen Rodriguez chiedendo curiosità su Oriana Marzoli con cui Spinalbese ha avuto un flirt. "Vuole trom***e, ha la f***a bagnata”, dice Gnocchi parlando all’orecchio di Antonino. Che ride. Una gaffe sonoramente forte. Gli autori chiamano per fargli capire di aver sbagliato. Ma non finisce qui: l'ex parrucchiere dà, addirittura, un voto al rapporto che avrebbe avuto con Oriana. Non pronuncia il suo nome, ma sembra che si sia rivolto a lei. "Nove", dice. “Chi sei? Superman?”, risponde Gnocchi pensando che quel voto fosse dato a se stesso. “Non parlo di me”, replica Antonino. “Ho capito, pensavo di più”, continua Charlie riferendosi alla Marzoli. “Sopra il nove, beh… Il dieci lo ho trovato ed è tostissimo“, conclude l'ex di Belen.

Non è una chiacchierata fra amici. Ma, forse, una vera e propria trashata senza troppi giri di parole. Non è elegante, corretto, dare voti e giudizi sulle prestazioni sessuali. Quella di Antonino, che si stava comportando in modo egregio, è una scivolata senza precedenti. Infatti, il Grande Fratello vip, adesso, potrebbe prendere provvedimenti. In modo serio. C'è chi chiede in Rete una squalifica. E di tutto quello che è accaduto Oriana non sa nulla. Se lo sapesse? Sicuramente sarebbe arrabbiata nera. Nella puntata di stasera i telespettatori aspettano le scuse.